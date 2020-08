ബെംഗളൂരു: അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ചു നടക്കുന്ന ഭൂമിപൂജയിലേക്ക് ജീവനകലയുടെ ആചാര്യൻ ശ്രീശ്രീ രവിശങ്കറെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ.

‘ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽനിന്ന് ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്താണ് കാരണമെന്ന് അറിയില്ല’ - ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. അയോധ്യതർക്കത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നതിൽ ശ്രീശ്രീ രവിശങ്കർ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. അയോധ്യ തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ സമിതിയിൽ ശ്രീശ്രീ രവിശങ്കറുമുണ്ടായിരുന്നു.

Content Highlight: Sri Sri Ravi shankar not invited to Ayodhya: Art Of Living