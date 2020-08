ന്യൂഡല്‍ഹി: രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിനുള്ള ഭൂമി പൂജയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി അയോധ്യയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. 12.40 നാണ് ഭൂമി പൂജ ചടങ്ങുകളും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള ആദ്യ ശിലാസ്ഥാപനവും നടക്കുക.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് വ്യോമസേനാ വിമാനത്തില്‍ ലഖ്‌നൗവില്‍ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ മുഖേനെ അയോധ്യയിലെക്ക് പോകും. അയോധ്യയില്‍ ഹനുമാന്‍ഗഡി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആദ്യം ദര്‍ശനം നടത്തിയതിന് ശേഷമാകും രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക.

നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് പാരിജാത വൃക്ഷത്തിന്റെ തൈ നടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. ഹിന്ദു വിശ്വാസമനുസരിച്ച് പാരിജാതം വിശുദ്ധ വൃക്ഷമാണ്.

ഗുജറാത്തില്‍ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷന്‍ രീതിയിലായിരിക്കും വൃക്ഷത്തൈയ്ക്ക് ജലം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ചെടികളുടെ വേരിലേക്ക് നേരിട്ട് ജലം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഈ രീതി ഗുജറാത്തിലെ ജലദൗര്‍ലഭ്യ മേഖലകളില്‍ പണ്ടുകാലം മുതല്‍തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആഴ്ചകളോളം ചെടികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഈ രീതികൊണ്ട് സാധിക്കും.

