അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്ര ഭൂമി പൂജയ്ക്കായി അയോധ്യയിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സുരക്ഷാവലയം ഒരുക്കുന്നത് കോവിഡ് മുക്തരായ 150 പോലീസുകാർ. കോവിഡ് മുക്തരായവരുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ ഇവരില്‍ നിന്ന് രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഏതാനും മാസങ്ങളെങ്കിലും കോവിഡ് ഭീഷണിയില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതാണ് ഇവരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. ഭൂമി പൂജയും മറ്റും ചടങ്ങുകള്‍ക്കുമായി അയോധ്യയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിക്കും. സുരക്ഷാവലയത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പോലീസുകാരും ലഖ്‌നൗവില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇതിന് പുറമെ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി ഫലം നെഗറ്റീവായ 400 ഓളം ഉദ്യോഗസ്ഥരും സുരക്ഷാ സന്നാഹത്തിലുണ്ടെന്നും യുപി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

നിലവിലെ താത്കാലിക രാമക്ഷേത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പൂജാരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം. നേരത്തെ ഒരു പൂജാരിക്കും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന 16 ഓളം പോലീസുകാര്‍ക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അയോധ്യയില്‍ 604 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 16 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Ayodhya Bhoomi Puja-150 cops recovered from Covid-19 will be PM’s security ring