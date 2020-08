അയോധ്യ: ശ്രീരാമ ജയഘോഷങ്ങള്‍ ഇന്ന് അയോധ്യയില്‍ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാമക്ഷേത്ര ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിന് ശേഷം ഭക്തരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

ജയ് ശ്രീരാം ജയഘോഷങ്ങള്‍ ഭക്തരോട് ഏറ്റുവിളിക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. കന്യാകുമാരി മുതല്‍ ക്ഷീര്‍ഭവാനി വരെ, കോടേശ്വര്‍ മുതല്‍ കാമാഖ്യവരെ, ജഗന്നാഥ് മുതല്‍ കേദര്‍നാഥ് വരെ, സോമനാഥ് മുതല്‍ കാശി വിശ്വനാഥ് വരെ രാജ്യം മുവുവനും ഇന്ന് ശ്രീരാമനില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്.

അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആധുനിക മാതൃകയായി മാറും. നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെയും ദേശവികാരത്തിന്റെയും മാതൃകയാകും. കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കരുത്തിനെ പ്രതീകവത്കരിക്കും. ഭാവിതലമുറയെ പ്രചോദിതരാക്കും.- പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും പ്രകാശിക്കുകയാണ്, ഇത് മുഴുവന്‍ രാജ്യത്തിനും ഒരു വൈകാരിക നിമിഷമാണ്. ദീര്‍ഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ഇന്ന് വിരാമമാകുന്നു. കുറേ നാളുകളായി ഒരു കൂടാരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ രാം ലല്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം ഇനി നാം നിര്‍മിക്കും. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാണത്തോടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല അത് ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാവരുടേയും പ്രയത്‌നത്താല്‍ ക്ഷേത്രനിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാകും.

അയോധ്യയില്‍ ഉയരുന്ന വലിയ രാമക്ഷേത്രം, ശ്രീരാമന്റെ നാമം പോലെ, സമ്പന്നമായ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. അനന്തകാലത്തേക്കും മുഴുവന്‍ മനുഷ്യവര്‍ഗത്തേയും ക്ഷേത്രം പ്രചോദിപ്പിക്കുമെന്നാണ് താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാമനെ എപ്പോഴൊക്കെ മാനവരാശി വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴെല്ലാം ആ പാതയില്‍ നിന്ന വ്യതിചലിച്ചോ അപ്പോഴെല്ലാം നാശത്തിന്റെ വാതിലുകള്‍ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും വികാരങ്ങളെ നാം മാനിക്കണം. എല്ലാവരുടേയും പിന്തുണയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും എല്ലാവരുടെയും വികസനം ഉറപ്പിക്കണം

ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാണത്തോടെ അയോധ്യയുടെ വിശ്വാസ്യതമാത്രമല്ല ഉയരുക. അയോധ്യയുടെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം തന്നെ മാറിമറിയും. അയോധ്യയില്‍ ഒരോ കോണിലും പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. എല്ലാ കോണുകളിലും അവസരങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്യും. മുഴുവന്‍ ലോകത്തുനിന്നും ജനങ്ങള്‍ ഇവിടേക്കെത്തും. മുഴുവന്‍ ലോകവും രാമന്റെ ദര്‍ശനം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെയെത്തും. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മാറിമറിയും. സുഹൃത്തുക്കളേ, രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം രാഷ്ട്രത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഉദ്യമമാണ്.

ഈ പുണ്യ അവസരത്തില്‍ രാജ്യത്തെ കോടാനുകോടി രാമഭക്തര്‍ക്കും രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും ലോകമെമ്പാടുമുളള ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും താന്‍ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ശിലാസ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത രാമ ജന്മഭൂമി തീര്‍ഥട്രസ്റ്റിനും പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി പറഞ്ഞു.

Content Highlights:Ayodhya Ram Temple Bhumi Pujan: 'Jai Siyaram' is resonating not only in the city of Lord Ram but throughout the world today says PM Modi