ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതുജനങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ച കോവിഡ് ട്രാക്കര്‍ ആരോഗ്യസേതു ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ സുരക്ഷാവീഴ്ചയുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്രം.

കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാനാണ് ഫോണിന്റെ ബ്ലൂടൂത്തും ലൊക്കേഷനും ഓണ്‍ ആക്കിയിടാന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങള്‍ സെര്‍വറില്‍ സുരക്ഷിതമാണ്. ഇത് സ്വകാര്യതയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയല്ലെന്നും ആരോഗ്യസേതു ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

റോബര്‍ട്ട് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് എത്തിക്കല്‍ ഹാക്കറാണ് ആരോഗ്യസേതുവില്‍ സുരക്ഷാവീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തിയത്. 90 മില്ല്യണ്‍ ആളുകളുടെ സ്വകാര്യത അപകടത്തിലാണെന്ന് ട്വീറ്റില്‍ റോബര്‍ട്ട് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നു. ആരോഗ്യസേതു അധികൃതരോട് ബന്ധപ്പെടാനും ഹാക്കര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യസേതുവിന്റെ സുരക്ഷാവീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നും ട്വീറ്റിലുണ്ട്.

Hi @SetuAarogya,



A security issue has been found in your app. The privacy of 90 million Indians is at stake. Can you contact me in private?



Regards,



PS: @RahulGandhi was right