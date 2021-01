ന്യൂഡല്‍ഹി: ട്വിറ്ററില്‍ പുതുവത്സരാശംസയുമായെത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ പരിഹസിച്ച് ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടി. ഡല്‍ഹിയുടെ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി കര്‍ഷകര്‍ സമരം തുടരുന്നതിനിടെ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് എഎപി പരിഹസിച്ചത്.

Are you back from Milan? https://t.co/dVkBbblj5S