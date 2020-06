ന്യൂഡല്‍ഹി: ആംആദ്മി എംഎല്‍എ അതിഷി മര്‍ലേനയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അവരെ വീട്ടില്‍ ക്വാറന്റീനിലാക്കി. തെക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കല്‍ക്കാജി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള എംഎല്‍എയാണ് അതിഷി.

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ എംഎല്‍എയാണ് അതിഷി മര്‍ലേന വിശേഷ് രവി (കരോള്‍ ബാഗ്), രാജ്കുമാര്‍ ആനന്ദ് (പട്ടേല്‍ നഗര്‍) എന്നിവര്‍ക്ക് നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അതിഷിക്ക് പിന്തുണയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ രംഗത്തെത്തി. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ അതിഷി പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ എത്രയും വേഗം ആരോഗ്യവതിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കേജ്‌രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

