ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നുവെന്ന് സുചന നല്‍കി ആം ആദ്മി നേതാവ് ആശിഷ് ഖേതന്‍. ഇനി നിയമ പരിശീലനത്തിനാണ് തന്റെ പൂര്‍ണ ശ്രദ്ധയെന്നും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. അശുതോഷിന്റെ പുറത്തുപോകലിന് പിന്നാലെയാണ് പാര്‍ട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന സൂചന നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ആശിഷിന്റെ പോസ്റ്റ്.

അശുതോഷ് രാജിവെച്ച ഓഗസ്റ്റ് 15ന് തന്നെ ആശിഷ് ഖേതന്‍ അരവിന്ദ് കെജ് രിവാളിന് രാജിക്കത്ത്‌ സമര്‍പ്പിച്ചതായി പി.ടി.എ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. രാജി വാര്‍ത്തകളെ ഖേതന്‍ നിരാകരിച്ചിരുന്നുമില്ല.

അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവര്‍ത്തകനായ ആശിഷ് ഖേതന്‍ 2014 ലാണ് എ.എ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. 2014ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചുവെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ മീനാക്ഷി ലേഖിയോട് തോറ്റു.

ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിനോട് ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപദേശക സമിതിയായ ഡല്‍ഹി ഡൈലോഗ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കമ്മീഷന്റെ വൈസ് ചെയര്‍മാനായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഏപ്രിലില്‍ നിയമ പരീശീലനം തുടരുന്നു എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം രാജി വെച്ചു.

എന്നാല്‍ 2014ല്‍ മത്സരിച്ച് തോറ്റ സീറ്റില്‍ 2019ല്‍ മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പാര്‍ട്ടി നിരാകരിച്ചതാണ് പുറത്തേക്ക് പോകാന്‍ കാരണമെന്ന് പി.ടി.എ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

നേരത്തെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അശുതോഷ് രാജിവെച്ചിരുന്നു. കെജ് രിവാള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. അശുതോഷിനെപ്പോലെ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി കെജ് രിവാളിന്റെ അടുപ്പക്കാരില്‍ ഒരാളാണ് ഖേതന്‍.

I am completely focussed on my legal practice and not involved in active politics at the moment. Rest is all extrapolation. https://t.co/uAPQh8Nba3