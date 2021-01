ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി എയിംസിലെ സുക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത കേസില്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി എം.എല്‍.എ സോംനാഥ് ഭാരതിക്ക് രണ്ട് വര്‍ഷം തടവ്. 2016ല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലാണ് കോടതി വിധി. തടവിന് പുറമേ സോംനാഥിന് ഒരുലക്ഷം രൂപ പിഴ ശിക്ഷയും അഡീഷ്ണല്‍ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് രവീന്ദ്ര കുമാര്‍ പാണ്ഡെ വിധിച്ചു.

കലാപമുണ്ടാക്കി, പൊതുസേവകന്റെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തി, പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിച്ചു എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് ശിക്ഷ. അതേസമയം കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ച സോംനാഥ് ശിക്ഷാ വിധിക്കെതിരേ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും.

2016 സെപ്തംബര്‍ ഒമ്പതിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. സോംനാഥ് ഭാരതിയും മുന്നൂറോളം പേരടങ്ങിയ ജനക്കൂട്ടവും എയിംസിന്റെ മതില്‍ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തകര്‍ത്തുവെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാദം. പിഴവുകളില്ലാതെ പ്രതി സോംനാഥിനെതിരേയുള്ള കേസ് തെളിയിക്കാന്‍ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചുവെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

കേസില്‍ കുറ്റാരോപിതരും സോംനാഥിന്റെ കൂട്ടാളികളുമായ ജഗത് സയ്‌നി, ദിലീപ് ജാ, സന്ദീപ് സോനു, രാകേഷ് പാണ്ഡെ എന്നിവരെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തില്‍ കോടതി വെറുതേവിട്ടു.

