ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരിഹസിച്ച് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് സഞ്ജയ് സിങ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സഞ്ജയ് മോദിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്.

"ജോണി ജോണി യെസ് പപ്പാ" എന്ന നഴ്‌സറിപ്പാട്ടിനെ മോദിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് സഞ്ജയിന്റെ പരിഹാസം.

സഞ്ജയ് സിങ്ങിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ.

മോദി മോദി

യെസ് പപ്പാ

എന്തേലും വികസനം

നോ പപ്പാ

യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴില്‍

നോ പപ്പാ

ക്രമസമാധാന പാലനം

നോ പപ്പാ

കര്‍ഷകര്‍ സന്തോഷത്തിലാണോ

നോ പപ്പാ

സ്ത്രീകള്‍ സുരക്ഷിതരാണോ

നോ പപ്പാ

10 കോടി തൊഴില്‍

നോ പപ്പാ

നെഹ്‌റുവിനെ പഴിക്കല്‍

ഹ ഹ ഹ

Modi Modi

Yes Papa



Any Development?

No Papa



Youth employment?

No Papa



Law & Order?

No Papa.



Farmers Happy?

No Papa.



Women Safe?

No Papa.



10 Crore Jobs?

No Papa.



Blaming Nehru?

Ha Ha Ha! 😂