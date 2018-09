ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ സൈന്യത്തിനുനേരെ കല്ലേറ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. മറ്റൊരാള്‍ക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റു. ഫയാസ് അഹമ്മദ് വാനി എന്ന യുവാവാണ് മരിച്ചത്.

പുല്‍വാമയില്‍ ഭീകരര്‍ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ച സൈനികര്‍ തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ തിരച്ചില്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിനിടെ ഗുസ്സോ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കള്‍ സുരക്ഷാ സൈന്യത്തിനുനേരെ കല്ലേറ് നടത്തി.

തുടര്‍ന്നാണ് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയുണ്ടായത്. വെടിയേറ്റ രണ്ട് യുവാക്കളെയും ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ഒരാളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് പി.ടി.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

