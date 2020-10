ചണ്ഡീഗഢ്: ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഭർത്താവ് ശുചിമുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട സ്ത്രീയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഹരിയാണയിലെ റിഷ്പുർ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിയ വനിതാസംരക്ഷണ, ബാലവിവാഹ നിരോധന ഓഫീസർ രജിനി ഗുപ്തയും സംഘവുമാണ് ഇവരെ മോചിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ സ്ത്രീക്ക് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്നും അതു കൊണ്ടാണ് പൂട്ടിയിട്ടതെന്നുമാണ് ഭർത്താവ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചെങ്കിലും സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ലെന്നും ഭർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'ദിവസങ്ങളോളമായി ഈ സ്ത്രീ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.'സ്ത്രീക്ക് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുളളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സ്ത്രീയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് സത്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഉറപ്പുപറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ അവളെ ശുചിമുറിയിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവളെ മോചിപ്പിച്ചു, മുടിയെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. .'രജിനി ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

രജനിയുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് നരേഷിനെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവതിയെ ആദ്യം വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

