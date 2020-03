പുണെ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയില്‍ നാല്‍പതുകാരിക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പന്നിപ്പനി ബാധ സംശയത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരുടെ സ്രവങ്ങള്‍ നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയില്‍ പരിശോധനക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഈ പരിശോധനയിലാണ് ഇവര്‍ക്ക് കൊറോണയുള്ളതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവര്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ സഹായത്തോടെയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്നതെന്നും വാര്‍ത്തയുണ്ട്.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്താത്ത ഇവര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. മാര്‍ച്ച് മൂന്നിന് നവി മുംബൈയിലെ വാശിയില്‍ വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഇവര്‍ പോയിരുന്നു. വിദേശത്ത് നിന്നു മടങ്ങി വന്ന ആരെങ്കിലുമായും ഇവര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായിക്കാണണം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

'ഞങ്ങള്‍ ഇവരുടെ കേസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ഇവര്‍ വിദേശയാത്രയൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. വിദേശത്ത് നിന്നു മടങ്ങിവന്ന ആരെങ്കിലുമായും ഇവര്‍ സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.'-ജില്ലാ കളക്ടര്‍ നേവല്‍ കിഷോര്‍ റാം പറഞ്ഞു. മുംബൈയിലേക്ക് ഇവര്‍ നടത്തിയ യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളുണ്ട്. യുവതിയുടെ കേസ് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണത്തിനായി മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അയച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

