ജിറേനക്കിനെ അറിയാത്തവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസിലെ പര്‍വീണ്‍ കസ്വാന്‍ 46 സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. ജിറേനക്ക് എന്ന പേര് പരിചിതമല്ലെങ്കിലും നമ്മളില്‍ പലരും ഈ സുന്ദരമൃഗത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും.

കസ്വാന്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത വീഡിയോയില്‍ രണ്ട് ജിറേനക്കുകളാണുള്ളത്. വനത്തിനുള്ളിലെ പുല്‍മേട്ടിലാണിവ. ജിറേനക്കുകള്‍ 'ഡേറ്റിങ്ങി'ലാണ് എന്നാണ് കസ്വാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പെണ്‍മൃഗത്തിനെ 'ഇംപ്രസ്' ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആണ്‍മൃഗമെന്നും കസ്വാന്‍ പറയുന്നു.

These cute animals are Generuks. And they are on a date, male trying best to impress partner. VC Calr Zoobie. pic.twitter.com/Ht6L2hQyJS — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 20, 2020

ബുധനാഴ്ച പങ്ക് വെച്ച വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ 14,000 ലധികം പേര്‍ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ലോകം വീഡിയോ ഏറ്റെടുക്കുക മാത്രമല്ല പലരും രസകരമായി കമന്റുകളുമായെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയൊരു മൃഗത്തെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഒരാള്‍ പറഞ്ഞു. വീഡിയോയില്‍ ആണ്‍മൃഗം മരച്ചില്ല താഴ്ത്തി പെണ്‍മൃഗത്തിനെ ഇല കടിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിനെ പ്രശംസിച്ചും ഒരാള്‍ കമന്റ് ചെയ്തു.

ജിറാഫ് മാന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൃഗമാണ് ജിറോനക്ക്. ജിറാഫിനെ പോലെ നീണ്ട കഴുത്താണ് ഈ മാനിന്. ആകാരം മാനിന്റേത് പോലെത്തന്നെ, ഈ സാധുമൃഗത്തിനെ മറ്റു മാനുകളില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് നീണ്ട കഴുത്താണ്. കാണാന്‍ ചന്തമുള്ള ജിനേറക്കുകള്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ കാലുകളും വലിയ കണ്ണുകളുമാണിവയ്ക്ക്.

Content Highlights: A video of two gerenuks has surfaced on Twitter and is swiftly going viral