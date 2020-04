വരി വരിയായി ഹോണടിച്ച് നീങ്ങുന്ന കാറുകള്‍. തുറന്ന വിന്‍ഡോ ഗ്ലാസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന പലവര്‍ണ പ്ലക്കാര്‍ഡുകളില്‍ താങ്ക് യൂ ഡോക്ടര്‍ എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറോടുള്ള അതിരറ്റ നന്ദി അറിയിക്കാന്‍ യുഎസിലെ ഒരു സംഘം ആളുകള്‍ കണ്ടെത്തിയ വഴിയാണ് ഈ വാഹന പരേഡ്. അതേറ്റു വാങ്ങിയതാവട്ടെ ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഡോക്ടറും.

യുഎസിലെ സൗത്ത് വിന്‍ഡ്‌സോര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോ. ഉമ മധുസൂദനനാണ് താന്‍ ചികിത്സിച്ച രോഗികളുടെ സ്‌നേഹവും ആദരവും നേടിയത്. കോവിഡ് രോഗികളെയാണ് ഉമ ചികിത്സിച്ചത്. ഭയമേതുമില്ലാതെ, ആത്മാര്‍ഥതയോടെ ഡോക്ടര്‍ നല്‍കിയ സേവനം രോഗികളുടെ ഉള്ളില്‍ നിറച്ചത് പ്രത്യാശയും സ്‌നേഹവും ആദരവുമായിരുന്നു.

ഡോക്ടര്‍ക്കായി നടത്തിയ വാഹന പരേഡിന്റെ വീഡിയോ വ്യവസായിയായ ഹര്‍ഷ ഗോയങ്കയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. ഡോക്ടര്‍ ഉമയുടെ വീടിന് മുന്നിലെ റോഡിലാണ് വാഹനങ്ങള്‍ നിരയായി നീങ്ങിയത്. വീടിന് മുന്നില്‍ നിന്ന് ഡോക്ടര്‍ ആഹ്‌ളാദത്തോടെ കൈവീശിക്കാണിക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. കാറുകള്‍ കൂടാതെ പോലീസ്-ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് വാഹനങ്ങളും പരേഡില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

