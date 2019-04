ന്യൂഡല്‍ഹി: സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അടിയന്തര സിറ്റിങ് ചേരുന്നു. മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് അടിയന്തര സിറ്റിങ് നടത്തുന്നത്. 10.30-നാണ് സിറ്റിങ് വിളിച്ചത്.

അസാധാരണമായിട്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ചേരുന്നത്. പൊതുതാല്‍പര്യമുള്ള വിഷയം പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. ഏത് വിഷയമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല. സോളിസിറ്റര്‍ ജനറലാണ് അടിയന്തര സിറ്റിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതി മുന്‍ ജീവനക്കാരിയുടെ ലൈംഗിക ആരോപണമുള്ളതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്‍ ജീവനക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയിലെ എല്ലാ ജഡ്ജിമാര്‍ക്കും വെള്ളിയാഴ്ച കത്തയച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിയുടെ കോര്‍ട്ട് അസിസ്റ്റന്റായിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ചാണോ അടിയന്തര സിറ്റിങ് എന്നതില്‍ വ്യക്തതയില്ല.

A three Judge Bench to have a special siting Today at 10.30am to deal with a matter of 'great public importance touching upon the independence of judiciary'. pic.twitter.com/yqYFsoWcxn