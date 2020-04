ഹൈദരാബാദ്: യുഎസിന്റെ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അനുചിതമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിന് തെലങ്കാന പ്രവാസി സ്വാതി ദേവിനേനിക്കെതിരെ ന്യൂജഴ്‌സി പോലീസ് കേസെടുത്തു.

ഇന്ത്യയും യുഎസും നടത്തുന്ന കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വാതി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. വീഡിയോയില്‍ ദേശവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് മറ്റൊരു പ്രവാസിയായ ശ്രവണാണ് സ്വാതിക്കെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ യുഎസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ കോവിഡ് 19 നെ വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയില്‍ പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നും വീഡിയോയില്‍ സ്വാതി പറയുന്നുണ്ട്. 'ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള സമ്പന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക. എന്നാല്‍ കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന കാര്യം അവര്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ല. ഇന്ത്യ ഇത് മുന്‍കൂട്ടിക്കാണുകയും വിവേകത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും വൈറസ് പ്രതിരോധം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ ഇന്ത്യ മഹത്തായ രാജ്യമാണ്.' വീഡിയോയില്‍ സ്വാതി പറയുന്നു.

വലിയ പ്രചാരമാണ് വീഡിയോക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ലഭിച്ചത്. യുഎസിലുള്ള തെലങ്കാന സ്വദേശികള്‍ ഇതിനോട് സമ്മിശ്ര പ്രതികരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വീഡിയോ വിവാദമായതോടെ സ്വാതി തന്റെ പരാമര്‍ശത്തില്‍ മാപ്പുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

'യുഎസിനെ തരംതാഴ്ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല ഞാന്‍ ആ വീഡിയോ ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് 19 നെ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഞാന്‍ എന്റെ മാതൃരാജ്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിലുപരി അത് ഞാന്‍ സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കിയ സ്‌ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല. പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്‌ക്രിപ്റ്റ് ഞാന്‍ വായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.' സ്വാതി പറഞ്ഞു.

ആരോ തന്റെ വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് അനുവാദം കൂടാതെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സ്വാതി ആരോപിച്ചു.

തെലങ്കാന ഖമ്മം ജില്ലക്കാരിയാണ് സ്വാതി. ഒരു തെലുങ്ക് മാധ്യമത്തിലെ ന്യൂസ് അവതാരകയായിരുന്നു ഇവര്‍. സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ എന്‍ജിനീയറായ ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പാണ് സ്വാതി യുഎസില്‍ എത്തിയത്.

