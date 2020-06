ഭുവനേശ്വര്‍: ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്ന ആളില്‍ നിന്ന് ഒഡീഷയില്‍ 17 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 ബാധ. ജാര്‍സുഗുഡയില്‍ ജൂണ്‍ 20 അര്‍ധരാത്രി വരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 25 പേരില്‍ പതിനേഴ് പേര്‍ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളില്‍ പെട്ടവരും കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ നടന്ന പിറന്നാള്‍, വിവാഹവാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തവരുമാണ്.

ഈ രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളിലും കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ജൂണ്‍ 14 ന് ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമില്‍ നിന്ന് ഭര്‍ത്താവിനും മകനുമൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തിയ ഇവര്‍ക്ക് 14 ദിവസത്തെ സമ്പര്‍ക്കവിലക്ക് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ബ്രജ് രാജ് നഗറിലെ അമ്മാവന്റെ വീട്ടില്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവര്‍ക്ക് പിന്നീട് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ ഇവര്‍ മകന്റെ പിറന്നാളിന് ആഘോഷപരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. അയല്‍വാസികള്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഇവര്‍ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ കൂടിയായിരുന്നു. കൂടാതെ മറ്റൊരു വീട്ടില്‍ നടന്ന വിവാഹവാര്‍ഷികാഘോഷപരിപാടിയില്‍ ഇവര്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരില്‍ നിന്നാണ് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് രോഗം പകര്‍ന്നതെന്നാണ് നിഗമനമെന്ന് ജാര്‍സുഗുഡ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സരോജ് കുമാര്‍ സമാല്‍ അറിയിച്ചു.

ആഘോഷപരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചവര്‍ക്കെതിരെയും പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കെതിരെയും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഹോം ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ദേശം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒഡീഷയില്‍ നിലവില്‍ 5,160 കോവിഡ് രോഗികളാണുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന സമാനസംഭവത്തില്‍ കൊരാപുത് ജില്ലയില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച 55 കാരനായ വ്യാപാരി അത് ലംഘിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ സഹോദരിയുടെ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇയാളില്‍ നിന്ന് 28 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ നാല് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: A super-spreader infects 17 people through birthday and wedding anniversary parties in Odisha