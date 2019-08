ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്‌കൂള്‍തലത്തില്‍ ഏവരും പരിചയപ്പെട്ട ഒരു കണക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ ട്വിറ്ററിലെ ചര്‍ച്ചാവിഷയം. സിമ്പിള്‍ കണക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ട്വിറ്റര്‍ ഉപഭോക്താവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യം.

8/2 (2+2) എന്ന കണക്കിന്റെ ഉത്തരം തേടിയായിരുന്നു ആ ട്വീറ്റ്. എന്നാല്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം ഈ കണക്ക് ട്വിറ്ററില്‍ ചര്‍ച്ചയാവുകയും നിരവധിപേര്‍ വിവിധ ഉത്തരങ്ങളുമായി റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

പക്ഷേ, ചോദ്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്നുദിവസമായിട്ടും ഈ കണക്കിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണെന്ന തര്‍ക്കം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.

16-ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമെന്നാണ് ഒരുവിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. എന്നാല്‍ അത് തെറ്റാണെന്നും 1 ആണ് ശരിയായ ഉത്തരമെന്നും മറ്റുചിലരും പറയുന്നു.

(2+2) 4

8/2(4)

According to PEMDAS you need to get rid of parathenses first so

2(4)=8

8/8=1 answer is one.