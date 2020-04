ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19-നെ നേരിടാന്‍ മുന്നില്‍നിന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഭൗമദിനത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'നമ്മുടെ മാതാവായ ഭൂമിക്കു വേണ്ടിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനത്തില്‍, നമുക്കു നല്‍കുന്ന സമ്പുഷ്ടമായ കരുതലിന്റെയും അനുകമ്പയുടെയും പേരില്‍ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ വാസഗ്രഹത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തണം. ശുദ്ധവും ആരോഗ്യകരവും കൂടുതല്‍ ഐശ്വര്യദായകവുമായ ഭൂമിക്കു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം.

കൊവിഡ് 19-നെ കീഴടക്കാന്‍ മുന്‍നിരയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നമുക്ക് അഭിവാദ്യം ചെയ്യാം.' പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

On International Day of Mother Earth, we all express gratitude to our planet for the abundance of care & compassion. Let us pledge to work towards a cleaner, healthier & more prosperous planet.



A shout out to all those working at the forefront to defeat COVID-19. #EarthDay2020