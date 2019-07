ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക വിധാന്‍സൗധയില്‍ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍. ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ രാജി സമര്‍പ്പിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എയെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പൂട്ടിയിട്ടു.

രാജിവച്ച കെ. സുധാകറിനെയാണ് മന്ത്രി കെ.ജെ. ജോര്‍ജിന്റെ മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ടത്. സ്പീക്കറെ കണ്ട് രാജിസമര്‍പ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളും വിധാന്‍സൗധയിലെ മൂന്നാംനിലയിലെത്തിയെങ്കിലും മുറി തുറക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തയ്യാറായില്ല.

കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ ദിനേശ് ഗുണ്ടറാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ എം.എല്‍.എയെ മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. തുടര്‍ന്ന് കെ. സുധാകറിനെ മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിടുകയായിരുന്നു.

മുറിക്കുള്ളില്‍ സിദ്ധരാമയ്യ കെ. സുധാകറുമായി അനുനയ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലംകണ്ടില്ല. രാജിയില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നതായി എം.എല്‍.എ പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കെ. സുധാകറിനെ പുറത്തെത്തിക്കുകയും ഗവര്‍ണറെ കാണാനായി പോലീസ് സുരക്ഷയോടെ അദ്ദേഹം രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു.

#Karnataka: A ruckus breaks out at Vidhana Soudha in Bengaluru. More details awaited. pic.twitter.com/fvx2jWBhCr — ANI (@ANI) July 10, 2019

