അലഹബാദ്: ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ മുന്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന വയോധികനെ മൂന്നുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് അടിച്ച് കൊന്നു. 2006ല്‍ സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടറായി വിരമിച്ച അബ്ദുള്‍ സമദാണ്(70) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. വണ്ടികളിലും മറ്റും ഒരുപാട് പേര്‍ ഈ വഴി കടന്ന് പോയെങ്കിലും ആരും തന്നെ ഇത് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചില്ല.

അക്രമികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്രമികളില്‍ പ്രധാനിയായ ജുനൈദ് നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ്. ആക്രമി സംഘത്തില്‍ ഒരാളായ മുഹമ്മദ് യൂസഫിനെ പിടികൂടിയിട്ടുമുണ്ട്. ആക്രമണത്തില്‍ ഇദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൈ അറ്റുപോവുകയും അമിത രക്ത വാര്‍ച്ചയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. മാരകമായി പരിക്കേറ്റ ഇദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ഇദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിളില്‍ വരികയായിരുന്ന ഇദേഹത്തെ ചുവന്ന ഷര്‍ട്ടിട്ട ഒരാള്‍ വന്ന് വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു. അടി കൊണ്ട് വീണ ഇദേഹം സ്വയം രക്ഷപെടാന്‍ നോക്കിയെങ്കിലും ഇദേഹത്തിന് പിടിച്ച് നില്‍ക്കാനായില്ല. അല്‍പ സമയത്തിന് ശേഷം രണ്ട് പേര്‍ കൂടി വന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതിന്റെ പിന്നില്‍ അബ്ദുള്‍ സമദ് ഖാന്റെ സ്ഥലം തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഇദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്‍ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് പറഞ്ഞു. വസ്തു തര്‍ക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുന്നത്. പത്ത് പേര്‍ക്കെതിരെ അലഹബാദ് പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യ്തു.

24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കേസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൊടുക്കാന്‍ അലഹബാദ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആക്രമിച്ച മൂന്ന് പേരില്‍ ഒരാളെയൊളിച്ച് ബാക്കി രണ്ടുപേരെ എന്തു കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെന്ന് പോലീസിനോട് കോടതി ചോദിച്ചു.

