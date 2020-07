ഹരിയാണ: സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് വിഭാഗത്തിലെ എംഎല്‍എമാര്‍ താമസിച്ചിരുന്ന ഹരിയാണ മനേസറിലെ റിസോര്‍ട്ട് ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹരിയാണയിലെ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ സുരക്ഷിതവലയത്തില്‍ നിന്ന് ജയ്പുരിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം സച്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനുപിറകെയാണ് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് എംഎല്‍എമാര്‍ താമസിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് വെസ്‌റ്റേണ്‍ റിസോര്‍ട്ട് ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രമായി മാറിയത്.

റിസോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രവേശനകവാടത്തില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രമെന്ന ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിസോര്‍ട്ടിനകത്ത് കോവിഡ് 19 രോഗികളുണ്ടെന്നും ആര്‍ക്കും പ്രവേശനമില്ലെന്നും ഗേറ്റില്‍ നില്‍ക്കുന്ന സുരക്ഷാജീവനക്കാര്‍ ഒരു ദേശീയമാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ എത്ര രോഗികളുണ്ടെന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ അയാള്‍ തയ്യാറായില്ല. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ റിസോര്‍ട്ട് ജീവനക്കാരും തയ്യാറായില്ല.

സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎല്‍എമാരുടെ സംഘം ഈ ആഴ്ച ആദ്യമാണ് ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയത്. മനേസറിലെ ഐടിസി ഗ്രാന്‍ഡ് ഭാരത് ഹോട്ടലിലാണ് ഇവര്‍ ആദ്യം തങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഇവരില്‍ ചിലരെ ബെസ്റ്റ് വെസ്റ്റേണ്‍ റിസോര്‍ട്ടിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു.

സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് വിഭാഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎല്‍എമാരുടെ വീഡിയോ രണ്ടുദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഈ റിസോര്‍ട്ടില്‍ വെച്ചാണ് ആ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത്.

കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പമാണെങ്കില്‍ ഹരിയാണ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ അതിഥിയായി തുടരുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് ജയ്പൂരിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നാണ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌. 'ബിജെപിയില്‍ ചേരില്ലെന്ന സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെ പ്രസ്താവന ഞങ്ങള്‍ കണ്ടു. നിങ്ങള്‍ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഹരിയാണ സര്‍ക്കാരിന്റെ സുരക്ഷിതവലയത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് പറയാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുമായുള്ള എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് ജയ്പുരിലെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തണം.'എന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല പറഞ്ഞത്.

എന്നാല്‍ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് റിസോര്‍ട്ടില്‍ തങ്ങുന്നതില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ലാല്‍ ഖട്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

