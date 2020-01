മധ്യപ്രദേശ്: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് നടന്ന പ്രകടനത്തിനിടയില്‍ രാജ്ഗഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ പ്രിയ വര്‍മയെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ത്രിവര്‍ണ പതാകയുമേന്തി പ്രകടനവുമായെത്തിയവരെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറും പോലീസും ചേര്‍ന്ന് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം.

പ്രകടനവുമായെത്തിയ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറും പോലീസ് സംഘവും ചേര്‍ന്ന് തടയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിരത്തില്‍ ഇരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. ചിലര്‍ പതാകയുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ നീങ്ങി. ഇവരെ തടഞ്ഞ പ്രിയ കൊടി പിടിച്ചുവാങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചിലരെ മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ രോഷാകുലരായ പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ ചിലര്‍ പ്രിയയെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

പ്രിയയുടെ നീണ്ടമുടിയില്‍ പിടുത്തമിട്ട പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവരെ മുടിയില്‍ പിടിച്ച് വലിച്ചുനീക്കി. ഉടന്‍ തന്നെ പോലീസ് ഇടപെടുകയും പ്രിയയ്ക്ക് ചുറ്റും സുരക്ഷാവലയം തീര്‍ക്കുകയും ചെയ്തതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായില്ല.

പ്രവര്‍ത്തകരെ മര്‍ദിക്കാന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഉയരുന്നത്.

