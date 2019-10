കോയമ്പത്തൂര്‍: ഓടുന്ന ട്രെയിനില്‍ ചാടിക്കയറാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചുവീണപ്പോള്‍ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ചത് മലയാളി ആര്‍.പി.എഫ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. തൃശ്ശൂര്‍ ഒല്ലൂര്‍ മരുത്താക്കര സ്വദേശിയും കോയമ്പത്തൂരിലെ ആര്‍.പി.എഫ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ പി.വി.ജയന്റെ തക്കസമയത്തെ ഇടപെടലാണ് യാത്രക്കാരന്റെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ചത്. കോയമ്പത്തൂര്‍ ജംങ്ഷന്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 08.20-ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം.

പി.വി.ജയന്‍

പാലക്കാട് നിന്നും തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള 56712 പാസഞ്ചര്‍ ട്രെയിന്‍ കോയമ്പത്തൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെ മൂന്നാം നമ്പര്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍നിന്ന് മുന്നോട്ടുനീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഒരു യാത്രക്കാരന്‍ ചാടിക്കയറാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാല്‍ അത്യാവശ്യം വേഗതയിലായിരുന്ന ട്രെയിനില്‍നിന്ന് ഇയാള്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് തന്നെ വീഴുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജയന്‍ യാത്രക്കാരനെ ട്രെയിനിന് അകത്തേക്ക് ശക്തിയില്‍ തള്ളിയാണ് അപകടം ഒഴിവാക്കിയത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിന് ലഭിച്ചു. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പും ട്രെയിനില്‍ ചാടിക്കയറാന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെ റെയില്‍വേ സംരക്ഷണ സേനാംഗം സമാനരീതിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വര്‍ഷമായി കോയമ്പത്തൂരിലെ റെയില്‍വേ സംരക്ഷണ സേനയിലാണ് പി.വി.ജയന്‍ ജോലിചെയ്യുന്നത്. 21 വര്‍ഷമായി സേനയില്‍ സര്‍വീസിലുണ്ട്.

