ബെംഗളൂരു: ഉറവിടം അറിയാത്ത, ദുരൂഹമായ ഒരു ശബ്ദം. അത് സൃഷ്ടിച്ച ഞെട്ടലിലാണ് ബെംഗളൂരു. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ അജ്ഞാതമായ ആ ശബ്ദം കേട്ടത്. എന്നാല്‍ ഈ ശബ്ദം ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായതല്ലെന്നു മാത്രമാണ് കര്‍ണാടക നാച്ചുറല്‍ ഡിസാസ്റ്റര്‍ മോണിട്ടറിങ് സെന്റര്‍(കെ.എസ്.എന്‍.ഡി.എം.സി.) അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉച്ചത്തിലുള്ള ഉറവിടം എവിടെന്ന് അറിയാത്ത ശബ്ദം മാത്രമാണ് ഇതെന്നും കെ.എസ്.എന്‍.ഡി.എം.സി. വ്യക്തമാക്കുന്നു.

The activity reported in Bengaluru is not due to an Earthquake. The Seismometers did not capture any Ground Vibration as generally happens during a mild Tremor. The activity is purely a loud unknown noise. — KSNDMC (@KarnatakaSNDMC) May 20, 2020

ദേവനഹള്ളിയിലെ ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളം മുതല്‍ 54 കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി വരെ ശബ്ദം കേട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കിഴക്കന്‍ ബെംഗളൂരുവിലെ കല്യാണ്‍ നഗറിലും സെന്‍ട്രല്‍ ബെംഗളൂരുവിലെ എം.ജി.റോഡിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ മറാത്തഹള്ളി,വൈറ്റ്ഫീല്‍ഡ്,സര്‍ജപുര്‍,ഹെബ്ബഗോഡി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ അജ്ഞാത ശബ്ദം കേട്ടുവത്രെ.

ഭൂകമ്പം ഒരു സ്ഥലത്തു മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്നതല്ല. അത് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ സെന്‍സറുകള്‍ പരിശോധിച്ചു. ഇന്ന് ഭൂകമ്പമൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവില്‍ അനുഭവപ്പെട്ടത് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായതല്ലെന്നും കെ.എസ്.എന്‍.ഡി.എം.സി. വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, കേട്ട ശബ്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാഞ്ഞും മറ്റാരെങ്കിലും അത് കേട്ടോയെന്നും അറിയാന്‍ നിരവധിപേരാണ് ട്വീറ്റുകളുമായി എത്തിയത്. യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ ശബ്ദമാണെന്നും മറ്റുമാണ് പലരും അവകാശപ്പെടുന്നത്.

My dear fellow Bangaloreans, every loud sound you hear is not a transformer going bust 😬😬😬 — Nandita Iyer (@saffrontrail) May 20, 2020

So what was the loud ‘boom’ heard across Bengaluru about?? Any updates?? — KhushbuSundar ❤️ (@khushsundar) May 20, 2020

Invasion from Mars! Unless it was Arnab going non-stop... — Priya Prakash (@praxpriya) May 20, 2020

