ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡും ലോക്ഡൗണും ജീവനക്കാരില്‍ ഉളവാക്കിയ മടുപ്പും അനാരോഗ്യവും ദൂരീകരിച്ച് അവരെ വീണ്ടും 'സ്മാര്‍ട്ടാ'ക്കാന്‍ വ്യത്യസ്തമായൊരു 'ഉത്തേജനപാക്കേജ്' അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് കമ്പനിയായ സെറോധ. പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് കമ്പനി ജീവനക്കാര്‍ക്കായി വിവിധ ഇന്‍സെന്റീവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവിതശൈലിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി സ്വയം മാറുകയാണ് ഓരോ ജീവനക്കാരനും ചെയ്യേണ്ടത്. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കമ്പനി ആകര്‍ഷകമായ സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കും.

ലോക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ജീവനക്കാരില്‍ മാനസികമായും ശാരീരികമായും കാണപ്പെട്ട അനാരോഗ്യാവസ്ഥയാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ നിതിന്‍ കാമത്ത് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ലോക്‌ഡോണിന് ശേഷം മറ്റെല്ലായിടത്തേയും പോലെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, അപര്യാപ്തമായ ഭക്ഷണം, ശാരീരികാധ്വാനത്തിന്റെ കുറവ് എന്നിവ മൂലം സിറോധയുടെ ടീമംഗങ്ങളും 'ഉഴപ്പന്‍മാരാ'യെന്ന് നിതിന്‍ കാമത്ത് ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു.

Post the first lockdown, like everywhere, our team @zerodhaonline as a whole was probably the unhealthiest ever, due to the lack of physical activity, work-life imbalance, bad diet, & more. We thought of a way to nudge the team to get healthy and the results are phenomenal. 1/3 — Nithin Kamath (@Nithin0dha) August 28, 2021

'സെറോധയുടെ ടീമിനെ വീണ്ടും ഓജസ്സുറ്റതാക്കാനുള്ള വഴി തിരഞ്ഞു. ജീവനക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതരീതിയിലേക്ക് മാറാന്‍ കമ്പനി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. 12 മാസം നീളുന്ന പാക്കേജില്‍ ഓരോ മാസത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും അതു കൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടവും രേഖപ്പെടുത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ബോണസായും ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും നല്‍കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. എന്തായാലും നല്ല മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു', നിതിന്‍ പറഞ്ഞു.

On our internal forum(@discourse), we asked everyone to set a 12-month get-healthy goal & update the progress every month, to create accountability. To increase participation, we said everyone who reaches the goal will get a 1-month salary as bonus & 1 lucky draw for Rs 10lks 2/3 — Nithin Kamath (@Nithin0dha) August 28, 2021

ഓരോത്തരിലും ഉണ്ടായ മാറ്റം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യവും പ്രവര്‍ത്തനവും മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവായ ഒരു ചുവടുവെയ്‌പെന്ന നിലയില്‍ ഇതൊരു സ്ഥിരം പദ്ധതിയാക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് കമ്പനി. മറ്റ് കമ്പനികള്‍ക്കും ഇത്തരം പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പാക്കി ജീവനക്കാരുടെ പെര്‍ഫോമന്‍സ് മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്ന് നിതിന്‍ കാമത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

The transformation stories are super inspiring & pushing others to take action as well. We also have proof that getting healthy improves professional performance as well. Our Get Healthy program will now run permanently.

Sharing to seed the idea among fellow entrepreneurs. 3/3 — Nithin Kamath (@Nithin0dha) August 28, 2021

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഈ പദ്ധതിയെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പേരാണ് നിതിന്‍ കാമത്തിന്റെ ട്വീറ്റിന് റിപ്ലൈ ചെയ്തത്. സമ്പത്തിനുപരി ആരോഗ്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് കോവിഡ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഒരാള്‍ മറുപടി നല്‍കിയപ്പോള്‍ ഇന്‍സെന്റീവുകള്‍ക്ക് മായാജാലം പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകുമെന്ന് മറ്റൊരാള്‍ പറഞ്ഞു. കമ്പനികള്‍ ഇത്തരത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതെന്ന അഭിപ്രായമുയര്‍ത്തിയവരുമുണ്ട്.

