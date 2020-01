റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ചെറിയ ആണ്‍കുട്ടിയും കൂട്ടുകാരനെപ്പോലെ കൂടെ നടന്നൊരു മുള്ളന്‍പന്നിയും... സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ മനം കവരുകയാണ് ഈ വീഡിയോ. ഐഎഫ്എസ് ഓഫീസറായ പര്‍വീണ്‍ കസ്വാന്‍ ആണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്.

നമ്മളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് പര്‍വീണ്‍ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ എവിടെ നിന്നാണന്നോ കുട്ടി ആരാണെന്നോ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പം ഇല്ല.

Deep down we all are same. A little boy and his porcupine friend taking a walk. Though hugging a porcupine can be dangerous. Sent by a friend. pic.twitter.com/1DMf1Xeg25