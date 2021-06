സ്റ്റാലിനിസത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ച രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിലുണ്ടെന്ന് മുന്‍ സീനിയര്‍ ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനും ബി.ജെ.പി. നേതാവുമായ ഡോ. സി.വി. ആനന്ദബോസ്. മോദിയില്‍നിന്നു പിണറായി വിജയനുള്ള വ്യത്യാസം എതിര്‍പ്പുകള്‍ വേരോടെ പിഴുതെറിയാനുള്ള പിണറായിയുടെ പ്രവണതയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഡോ. ആനന്ദബോസുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തില്‍നിന്ന്.

ചരിത്രം തീര്‍ത്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവവികാസത്തെ താങ്കള്‍ എങ്ങിനെ കാണുന്നു?

ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയില്‍ അന്തിമതീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളാണ്. ജനങ്ങള്‍ അവരുടെ തീരുമാനം അസന്നിഗ്ദ്ധമായി എടുത്തുകഴിഞ്ഞു. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു. അവരെ ഞാന്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

ഭരണത്തുടര്‍ച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാര്‍ട്ടിയുടെയോ മുന്നണിയുടെയോ തുടര്‍ച്ചയല്ലെന്നും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം തുടര്‍ച്ചയാണെന്നും വിമര്‍ശമുയരുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന നിരീക്ഷണമാണത്. താങ്കളുടെ വിലയിരുത്തല്‍ എന്താണ് ?

ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയില്‍ അധികാരം ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയാണെങ്കില്‍ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം ഒന്നുകില്‍ ആ വ്യക്തിക്ക് നേതൃപാടവമുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെയുള്ളവര്‍ക്ക് നേതൃപാടവമില്ല എന്നുമാണ്. ഇതിലേതാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നതെന്ന് ചരിത്രം വിധിയെഴുതും.

ഈ പരിസരത്തില്‍ ഉയരുന്ന ഒരു വിമര്‍ശം പിണറായി വിജയന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലും ഭരണത്തിലും സമര്‍ത്ഥമായി കാമരാജ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കി എന്നതാണ്. 1963-ല്‍ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്രുവിനുവേണ്ടി കാമരാജ് നടപ്പാക്കിയ ഒരു തരം വെട്ടി നിരത്തലിയിരുന്നു കാമരാജ് പദ്ധതി. സമാനമായൊരു നീക്കമാണ് പിണറായി നടപ്പാക്കിയതെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനോട് താങ്കള്‍ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

പിണറായി വിജയന്‍ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നെഹ്രുവുമായും കാമരാജുമായുമല്ല മറിച്ച് സ്റ്റാലിനുമായാണ് തുലനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്റ്റാലിനും ട്രോസ്‌കിയുമായൊരു മത്സരം ലെനിന്റെ കാലത്ത് തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. ലെനിന്‍ തന്നെ ഇതെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റമെന്റ് ഒഫ് ലെനിന്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഈ പരാമര്‍ശമുള്ളത്. തനിക്ക് ശേഷം പാര്‍ട്ടിയെ നയിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ അനുയോജ്യന്‍ ട്രോസ്‌കിയാണെന്നാണ് ലെനിന്‍ കരുതിയിരുന്നത്. സ്റ്റാലിന് ഔദ്ധത്യമുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാന്‍ അറിയില്ലെന്നും സഹജീവികളുടെ വികാരങ്ങള്‍ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടെന്നും ഇത് പാര്‍ട്ടിക്ക് ദൂഷ്യം ചെയ്യുമെന്നുമാണ് ലെനിന്‍ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, ലെനിന് ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയത് സ്റ്റാലിനാണ്. ട്രോസ്‌കിയുടെ തലയില്‍ ചുറ്റിക വീണു, ആ ചുറ്റികയുടെ പിടി നീണ്ട് നീണ്ട് സ്റ്റാലിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടായി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്.

ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണോ കേരളത്തിലും നടക്കുന്നതെന്നാരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചാല്‍ അതിന് ചരിത്രപരമായ ചില വിശദീകരണങ്ങള്‍ കണ്ടേക്കാം. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുവന്ന ഒരു നേതാവ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കൈയ്യടക്കുന്നത് കേരളത്തില്‍ മാത്രമല്ല മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുഖ്യകാരണം സഹനേതാക്കളുടെ കഴിവുകേടാണ്. ഒരു നേതാവ് കൂടുതല്‍ ശക്തനാകുന്നുവെന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥം അദ്ദേഹം ഏകാധിപത്യ പ്രവണത പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല കൂടെയുള്ളവര്‍ക്ക് അവരുടെ ബലഹീനത മറികടക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവരര്‍ഹിക്കുന്ന ഭരണകൂടം കിട്ടുന്നുവന്നെ് പറയുന്നത്.

ഇതിനോട് സമാനമായ സംഗതിയല്ലേ കേന്ദ്രത്തിലും നടക്കുന്നത് ?

കേന്ദ്രത്തിലേയും കേരളത്തിലേയും ഭരണശൈലികള്‍ തമ്മില്‍ സാമ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

ഒരു വ്യക്തിയില്‍ അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് സമാനതയല്ലേ?

കൂടുതല്‍ സമാനത ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ കാലവുമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ദിര അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഒരു പാവയെയാണ് തങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കാമരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിന്‍ഡിക്കറ്റ് കരുതിയത്. എന്നാല്‍ ആ ധാരണ ഇന്ദിര അധികം വൈകാതെ പൊളിച്ചു. സിന്‍ഡിക്കറ്റിനെതിരെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ഇന്ദിര ചെയ്തത്. ബാങ്ക് ദേശസാല്‍ക്കരണവും പ്രിവി പഴ്സ് നിര്‍ത്താലക്കലുമൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ ഇന്ദിരയുടെ ക്യാബിനറ്റില്‍ ഇന്ദിര മാത്രമാണ് നേതാവ് എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ.

ഇന്ദിരയാണ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യ ഇന്ദിരയാണ് എന്ന ഡി.കെ. ബറുവയുടെ മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ ഈ പരിസരത്തിലാണല്ലോ ഉണ്ടായത്. മോദിയാണ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യ മോദിയാണ് എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും സമാനമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമല്ലേ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ കാണുന്നത്?

മോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിലയിരുത്തല്‍ ഇതാണ്. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രണ്ട് തലങ്ങളാണുള്ളത്. ''Unus inter pares (തുല്ല്യരില്‍ ഒരാള്‍), Primus Inter Pares (തുല്ല്യരില്‍ ആദ്യത്തെയാള്‍.) നരേന്ദ്ര മോദി ഇതില്‍ രണ്ടാമത്തേതിലാണ് പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം തുല്ല്യരില്‍ ആദ്യത്തെയാളാണ്. ബ്രിട്ടന്റെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി റോബര്‍ട്ട് വാല്‍പോളിന്റെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ''A PM is what he wants to be .'' താന്‍ എന്താകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി. വാല്‍പോള്‍ അതാണ് ചെയ്തത്. തനിക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് കരുതിയ പ്രഗത്ഭരയെല്ലാം അദ്ദേഹം വെട്ടിനിരത്തി. തുല്ല്യരില്‍ ഒരാളാകാനാണോ അതോ തുല്ല്യരില്‍ ആദ്യസ്ഥാനക്കാരന്‍ ആവാനാണോ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രസക്തം.

സൈദ്ധാന്തികമായി തന്റെ ക്യാബിനറ്റില്‍ ആരൊക്കെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് , പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ള സ്ഥാനം. കൂട്ടുകക്ഷിയാണെങ്കില്‍ ഭരണകകഷിക്ക് സഹപാര്‍ട്ടികളില്‍ ഉള്ള സ്ഥാനം. ഇതു രണ്ടും ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സൂപ്പര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നത്. ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്രുവിന് ഒരു തടയായി തുടക്കത്തില്‍ ക്യാബിനറ്റില്‍ സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാബിനറ്റില്‍ ആരൊക്കെയുണ്ടാവണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ നെഹ്രുവിന് ചില നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൊടുക്കാന്‍ സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെയര്‍ത്ഥം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധികാരപരിധിയെ പട്ടേല്‍ എപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നല്ല.

വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയില്‍ ഇതുപോലെ എല്‍.കെ. അദ്വാനിയുണ്ടായിരുന്നു?

അതെ. പക്ഷേ, തുല്യരില്‍ ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കുറച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ തുല്ല്യരില്‍ ആദ്യത്തെയാള്‍ എന്ന നിലയിലേക്ക് വരാനിടയുണ്ട്.

2014-ല്‍ നരേന്ദ്ര മോദി ആദ്യമായി അധികാരമേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ കൂടെ സുഷമ സ്വരാജും അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലിയുമൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു. അമിതാധികാരത്തിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണ സംവിധാനമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ, 2019-ലേക്കെത്തിയപ്പോള്‍ മോദി താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ തുല്ല്യരില്‍ ആദ്യത്തെയാളായി. ഇതു തന്നെയല്ലേ കേരളത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2016-ലെ മന്ത്രിസഭയില്‍ തോമസ് ഐസക്കും ജി. സുധാകരനും ഇ.പി. ജയരാജനും കെ.കെ. ശൈലജയുമൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനമില്ല. പിണറായി വിജയന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആധിപത്യമാണുള്ളത്?

പിണറായിയുടെ ശൈലിയില്‍ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എതിര്‍പ്പുകളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി. ഒരു നല്ല നേതാവ് തന്നേക്കാള്‍ പ്രഗത്ഭരായവരെ കൂടെ നിര്‍ത്തും. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പ്രാഗത്ഭ്യം കാട്ടിയാല്‍ അവരെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ശൈലജ ടീച്ചറുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇതാണുണ്ടായത്. നാടിന്റെ പെങ്ങളൂട്ടി എന്ന നിലയിലേക്കെത്തിയ ഒരാളാണ് ശൈലജ ടീച്ചര്‍. അങ്ങിനെയൊരാളാണ് ഒതുക്കപ്പെട്ടത്. അവര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധിക്കരിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല. തോമസ് ഐസക്കും സുധാകരനുമൊക്കെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാന്‍ മടി കാണിച്ചിരുന്നില്ല. ശൈലജ ടീച്ചറുടെ കാര്യത്തില്‍ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ, ശൈലജ ടീച്ചര്‍ പാര്‍ട്ടിക്കതീതയായി വളര്‍ന്നതും പൊതുസമൂഹം അവരെ ഏറ്റെടുത്തതും പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടാവാം.

പൊതുസമൂഹം ഏറ്റെടുത്തുവെന്നത് ശൈലജ ടീച്ചറുടെ കുറ്റമായി കാണാനാവില്ലല്ലോ?

ഇവിടെയാണ് ഞാന്‍ സ്റ്റാലിനിസത്തിന്റെ അനുരണനങ്ങള്‍ കാണുന്നത്. ഓരോ പാര്‍ട്ടിക്കും തനത് സംസ്‌കാരമുണ്ട്. സ്റ്റാലിനിസത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്.

പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാം സര്‍ക്കാരില്‍ സ്റ്റാലിനിസത്തിന്റെ ഒരു നിഴലുണ്ടെന്നാണോ താങ്കള്‍ പറയുന്നത്?

അതെ. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ്. എന്നുവെച്ച് പിണറായി വിജയന്‍ സ്റ്റാലിനാണെന്ന് ഞാന്‍ പറയില്ല.

അതിനുള്ള പരിസരം കേരളത്തിലില്ല എന്നതും നിര്‍ണ്ണായകമല്ലേ? സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ അല്ലല്ലോ കേരളം?

കേരളം സോവിയറ്റ് യൂണിയനല്ലെന്നത് ശരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രധാനമാണ് സി.പി.എമ്മില്‍ നിലവില്‍ ഒരു ട്രോട്്സ്‌കി ഇല്ലെന്നതും. ഇവിടെ നമ്പര്‍ വണ്ണും പിന്നെ നമ്പര്‍ ടെന്നുകളുമാണുള്ളത്. നമ്പര്‍ ടുവോ നമ്പര്‍ ത്രീയോ ഇല്ല. നാടന്‍ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ചാണ്ടി ആശാനും ചണ്ടിപ്പിള്ളേരും എന്നതാണ് അവസ്ഥ.

മോദിയില്‍നിന്ന് പിണറായി വിജയനുള്ള വ്യത്യാസം എതിര്‍പ്പുകള്‍ മുളയിലേ നുള്ളാനുള്ള പ്രവണതയാണെന്ന് താങ്കള്‍ പറയുകയുണ്ടായി?

മുളയിലേ നുള്ളുകയല്ല വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയാണ്.

ഇതു തന്നെയല്ലേ മോദിയും ചെയ്യുന്നത്. തനിക്കെതിരെ ഒരു ശബ്ദവും പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലും ഭരണത്തിലും ഉയരുന്നില്ലെന്ന് മോദിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നില്ലേ?

മോദിക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ശബ്ദങ്ങള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തിയതിന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തവുമില്ല. തനിക്കെതിരെ മറ്റുള്ളവര്‍ ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയാല്‍ അതിനെ ഒരു നേതാവ് എങ്ങിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത്. നെഹ്രുവിന്റെ ക്യാബിനറ്റില്‍ അത്ര സീനിയര്‍ മന്ത്രിയൊന്നുമായിരുന്നില്ല ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖര്‍ജി. നെഹ്രു - ലിയാഖത്ത് കരാറിനെ ക്യാബിനറ്റില്‍ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖര്‍ജി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഒരു ജൂനിയര്‍ മന്ത്രി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തത് നെഹ്രുവിന് രസിച്ചില്ല. ഒടുവില്‍ അത് വലിയ വാഗ്വാദമായപ്പോള്‍ മറ്റ് മന്ത്രിമാര്‍ ഇടപെട്ട് ആ ചര്‍ച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മോദിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെയൊരു എതിര്‍പ്പ് ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടില്ല.

മോദിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ അതല്ലേ കൂടുതല്‍ അപകടകരം. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലും സര്‍ക്കാരിലും വ്യത്യസ്തമായൊരു അഭിപ്രായം ഉയരുന്നില്ലെന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ശുഭോദര്‍ക്കമാണോ? ഇത്രയും വലിയ പാളിച്ച വാക്സിന്‍ നയത്തിലുണ്ടായിട്ടും ബി.ജെ.പിക്കുള്ളില്‍ നിന്നോ സര്‍ക്കാരിനുള്ളില്‍ നിന്നോ ഒരു വിമത സ്വരവും ഉയരുന്നില്ലെന്നത് ജനാധിപത്യം കൂടുതല്‍ പേടിക്കേണ്ട സംഗതിയല്ലേ?

വിമത സ്വരം ഉയരുന്നുണ്ടേല്ലോ . അടുത്തകാലത്താണ് ആര്‍എസ്എസ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശമുയര്‍ത്തിയത്. കോവിഡ് 19 കൈകാര്യം ചെയ്തതില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായ തൃപ്തിയില്ലെന്നാണ് ആര്‍എസ്എസ് നേതൃത്വം പറഞ്ഞത്.

ആര്‍.എസ്.എസ്. ഉയര്‍ത്തുന്ന വിമര്‍ശം ബി.ജെ.പിയുടെ വിമര്‍ശമായി കാണാനാവുമോ?

ജനാധിപത്യത്തില്‍ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായമാകാം, പ്രതിഷേധമാകാം. ഇതൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അതിനര്‍ത്ഥം ജനാധിപത്യത്തില്‍ എപ്പോഴും പ്രതിഷേധവും എതിര്‍പ്പും ഉണ്ടാവണമെന്നല്ല. വിമര്‍ശത്തിനുള്ള അവസരമുണ്ടാവണം. ഒരു ലെവല്‍ പ്ലെയിങ് ഫീല്‍ഡ് വേണം. അല്ലാതെ സദാ വിമര്‍ശമുണ്ടാവണം എന്ന് പറയാനാവില്ല.

ഇങ്ങനെയൊരു ലെവല്‍ പ്ലെയിങ് ഫീല്‍ഡ് നിലവില്‍ ബി.ജെ.പിയിലുണ്ടോ?

ആരും എതിര്‍പ്പ് ഉയര്‍ത്താത്തതില്‍നിന്ന് അതല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങിനെ അടിച്ചിരുത്തുന്നതായി ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

പേടിയില്‍നിന്ന്, നേതാവിനോടുള്ള ഭീതിയില്‍നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമായിക്കൂടേ ഇത് ?

അങ്ങിനെയൊരു നിഗമനത്തിലെത്താനാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

താങ്കള്‍ ബി.ജെ.പിയില്‍ അംഗമാണെന്നറിയാം. പക്ഷേ, പാര്‍ട്ടിയില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റികളില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടോയെന്നറിയില്ല?

അത്തരം ഒരു സമിതിയിലും എന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമില്ല.

സ്വാഭാവികമായും ലെവല്‍ പ്ലെയിങ് ഫീല്‍ഡിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയോടെ സംസാരിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ക്കാവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു പൊതുചോദ്യമാവാമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്നിപ്പോള്‍ ജനാധിപത്യം ഇരുളുകയാണെന്ന് താങ്കള്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ?

അബ്സൊല്യുട്ട് ഡെമൊക്രസി എന്നൊന്നില്ല. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമഘട്ടങ്ങളില്‍ ഒന്നു മാത്രമാണിത്. ഇന്ത്യ ഇന്നും ജനാധിപത്യ ശക്തിയായി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ കാരണം ജനങ്ങളാണ് കേന്ദ്രബിന്ദു എന്നത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഭരണ സങ്കല്‍പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ബഹുജന ഹിതായ, ബഹുജന സുഖായ എന്ന തത്വമാണ്. ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പുള്ളതാണ്. ഏകദേശം ഇരുന്നൂറു കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് മാത്രമാണ് ജെറമി ബെന്താമും ജോണ്‍ സ്റ്റുവര്‍ട്ട് മില്ലുമൊക്കെ ''Greatest good of the greatest number'' എന്ന വീക്ഷണം മുന്നോട്ടു വെച്ചത്. വീ ദ പീപ്പിള്‍ ഒഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തില്‍ പറയുന്നത്. അവസാനവാക്ക് ജനങ്ങളുടേതാണ്.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ അടിസ്ഥാനതത്വം അതായത് ജനങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന സങ്കല്‍പം കൃത്യമായി വീ ദ പീപ്പിള്‍ എന്ന സംജ്ഞയിലുണ്ട്. ആയാം ദ സ്റ്റേറ്റ് (ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം) എന്ന സമീപനം ചില ഭരണാധികാരികള്‍ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സങ്കല്‍പം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നത്. ബംഗാളിലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം ഈ ഘട്ടത്തില്‍ സവിശേഷ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ബംഗാളില്‍ സമസ്ത വിഭവങ്ങളും സമാഹരിച്ച് പോരാടിയിട്ടും ബി.ജെ.പിക്ക് ഭരണം കിട്ടാതെ പോയത് ജനങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിലെ അവസാന വാക്ക് എന്നതിന് അടിവരയിടുന്നില്ലേ?

തീര്‍ച്ചയായും. മമതയെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ബി.ജെ.പി. സമസ്ത വിഭവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ അതൊരു ജനാധിപത്യ അവകാശമാണെന്നത് മറക്കരുത്. മമതയ്ക്ക് അധികാരത്തില്‍ തുടരാനായി എന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ, മൂന്ന് സീറ്റില്‍നിന്ന് ബി.ജെ.പി. 77 സീറ്റിലേക്കെത്തി എന്നത് കാണാതിരിക്കരുത്. മമത നന്ദിഗ്രാമില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമാണ്. ജനങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ തന്നെ വേണം. പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ ശൈലി ഞങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമല്ല എന്നാണ്. വീ ദ പീപ്പിള്‍ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വിജയിച്ചത്. പിന്നെ ''state with in a state'' എന്ന സമീപനത്തോട് യോജിക്കാനാവില്ല. ഫെഡറല്‍ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അത് മമതയ്ക്ക് മാത്രമായി തിരുത്താനാവില്ല.

(തുടരും)

