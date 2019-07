ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ മലക്കം മറിച്ചിലുകള്‍ക്കും അടിയൊഴുക്കുകള്‍ക്കും അന്ത്യമാകുന്നില്ല. അധികാരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് പോയതിന് പിന്നാലെ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന് പുറത്ത് നിന്ന് പിന്തുണ നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ജനതാ ദള്‍ എസിലെ ഒരു വിഭാഗം എംഎല്‍എമാര്‍ രംഗത്തെത്തി.

അധികാരം ഒഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഭാവി പരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വിളിച്ച് ചേര്‍ത്ത യോഗത്തിലാണ് എംഎല്‍എമാര്‍ രണ്ടു തട്ടിലായത്.

പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം എംഎല്‍എമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെ പുറത്ത് നിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കുറച്ച് എംഎല്‍എമാര്‍ രംഗത്തെത്തി.

പാര്‍ട്ടി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം എംഎല്‍എയും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ ജി.ടി.ദേവഗൗഡയാണ് ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ കുമാരസ്വാമിയെ അധികാരപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കര്‍ണാടകത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി യെദ്യൂരപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സുരക്ഷിതമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത യെദ്യൂരപ്പക്ക് വെല്ലുവിളികളേറെയാണ്. ജെഡിഎസ്-കോണ്‍ഗ്രസ് വിമത എംഎല്‍എമാരുടെ മനസ്സ് മാറിയാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിസന്ധിയിലാകും. ഇതിനിടയിലാണ് സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണ നല്‍കണമെന്ന് ജെഡിഎസിലെ ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

