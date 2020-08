കൊല്‍ക്കത്ത: കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ച വ്യക്തിയെ കാണുന്നതിനായി മകനില്‍നിന്നു 51,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ആരോപണം. പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് സംഭവം. ഞാറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ഹരി ഗുപ്ത എന്നയാള്‍ മരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഹരിഗുപ്തയെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മരണവിവരം കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചില്ലെന്ന് ഹരി ഗുപ്തയുടെ മകന്‍ സാഗര്‍ ഗുപ്ത ആരോപിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുളള നമ്പര്‍ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഇതേകുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രതികരണമെന്നും സാഗര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

രോഗിയെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് രോഗി മരിച്ചതായും മൃതദേഹം ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ അറിയുന്നത്. ഉടന്‍ ശിവ്പുര്‍ ശ്മശാനത്തിലെത്തിയ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് മൃതദേഹം കാണണമെങ്കില്‍ 51,000 രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന് മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് കുടുംബാഗംങ്ങള്‍ എതിര്‍ത്തതോടെ തുക 31,000 ആയി കുറച്ചു.

പണം അടയ്ക്കാന്‍ നിര്‍വാഹമില്ലാതിരുന്ന കുടുംബം ഒടുവില്‍ പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവര്‍ പോലീസിന്റെ നിര്‍ദേശവും അനുസരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുമതി വാങ്ങിവരുന്നതിനായി ഇവര്‍ പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഹരി ഗുപ്തയുടെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്.

ഒടുവില്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആരേയും കാണിക്കാതെ തന്നെ മൃതദേഹം മറവുചെയ്തു. കുടുംബാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു വിവരങ്ങളും തങ്ങളുടെ പക്കല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാനായി ശ്മശാനത്തിലേക്ക് അയച്ചതെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്.

