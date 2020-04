ബാംഗ്ലൂര്‍: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചതോടെ തന്റെ ഏഴ് കിലോ കുറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് ലണ്ടനിലെ ഡോക്ടറും പൊതുപ്രവര്‍ത്തകനുമായ ഡോ.നീരജ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതനാവുകയും രോഗത്തില്‍നിന്നു മുക്തി നേടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ആശുപത്രിയിലേയും ശേഷം വീട്ടിലേയും വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

യു.കെയിലെ തൊഴിലാളി പാര്‍ട്ടി നേതാവും സെന്റ് ജോര്‍ജ് ആശുപത്രിയിലെ എമര്‍ജന്‍സി വിഭാഗം ഡോക്ടറുമാണ് നീരജ് പാട്ടീല്‍. ലണ്ടനിലെ ലാംബേത്തിലെ മുന്‍മേയറുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. കര്‍ണാടകയിലെ ഗുല്‍ബര്‍ഗാണ് സ്വദേശം.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് എന്റെ ഏഴ് കിലോയാണ് കുറഞ്ഞത്. എനിക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യാനോ ഡയറ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ വൈറസിന് അത് ഓരാഴ്ച കൊണ്ട് അതിനു കഴിഞ്ഞു. മെലിയുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസിന്റെയൊന്നും ആവശ്യമേ ഉണ്ടായില്ല-ഡോക്ടര്‍ പറയുന്നു.

ഞാന്‍ സ്വയമേ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ആവുകയായിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഒരുപക്ഷേ ഞാന്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ മരിക്കുമായിരുന്നു. ആശുപത്രിവാസം തരുന്ന അതികഠിനമായ മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ്. ഇപ്പോള്‍ വീട്ടില്‍ സെല്‍ഫ് ഐസോലേഷനിലാണ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയില്‍നിന്ന് മുക്തി നേടുകയാണ്. ലണ്ടനിലെ മിക്ക ആശുപത്രികളും ഇപ്പോള്‍ ശവപ്പറമ്പ് പോലെയാണ്. നിറയെ വൈറസ് ബാധിതരായ രോഗികളും മരണങ്ങളും മാത്രം.

വൈറസ് ബാധയേറ്റതുമുതല്‍ മനസിന്റെയുള്ളില്‍ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസില്‍ ആകെ ഒരു ശൂന്യതയായിരുന്നു. ജീവിതം ഒരു മരണമാണ്, മരണമാണ് യഥാര്‍ഥ ജീവിതമെന്ന ബുദ്ധന്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു എന്റെ മനസിലൂടെ കടന്നുപോയത്. നമ്മള്‍ ഇതുവരേയും അനുഭവിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും അറിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കുമുള്ള ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്. കൊറോണ വൈറസിന് നന്ദി, ജീവിതം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ചതിന്. ഇതിനോടകം തന്നെ ലോകത്താകമാനമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ആകെ മാറി മറിഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷേ ഇനി എഡി ബിസി എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ കൊറോണ വൈറസിന് മുന്‍പും ശേഷവും എന്നായിരിക്കും അറിയുക.- ഡോക്ടര്‍ പറയുന്നു.

