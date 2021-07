ന്യൂഡല്‍ഹി: ത്രിപുരയില്‍ 90 ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ് കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. സാമ്പിളുകളുടെ ജീനോം സീക്വന്‍സിങ് വഴിയാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയതെന്നും ഉയര്‍ന്ന രോഗ്യവ്യാപന ശേഷിയുള്ള ഈ വകഭേദം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ച 151 സാമ്പിളുകളില്‍ 90 എണ്ണത്തില്‍ ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ് വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചയാണ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചത്.

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ജീനോം സീക്വന്‍സിങിനായി 151 സാമ്പിളുകള്‍ ത്രിപുര അയച്ചിരുന്നുവെന്ന് ത്രിപുരയിലെ കോവിഡ് -19 നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ. ദീപ് ദബര്‍മ്മ പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ 90 സാമ്പിളുകളും ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ് വേരിയന്റുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും ഡോ. ദീപ് ദബര്‍മ്മ പറഞ്ഞു. ചില സാമ്പിളുകളില്‍ ആല്‍ഫ, ഡെല്‍റ്റ വകഭേദങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

35 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 174 ജില്ലകളില്‍ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആശങ്കയുണര്‍ത്തുന്ന വകഭേദം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്ര, ഡല്‍ഹി, പഞ്ചാബ്, തെലങ്കാന, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്.

