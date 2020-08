വിശാഖപട്ടണം: ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ കൂറ്റൻ ക്രെയിൻ തകർന്ന് വീണ് 10 പേർ മരിച്ചു. ഭാരപരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. മരിച്ചവരില്‍ നാല് പേര്‍ തുറമുഖ ജീവനക്കാരും ബാക്കിയുള്ളവര്‍ കരാര്‍ ജീവനക്കാരുമാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പേർ ക്രെയിനിനടിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് സംശയം.

