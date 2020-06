ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പ്രതാപ്ഗഢില്‍ കാര്‍ ട്രക്കിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ 9 പേര്‍ മരിച്ചു. ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

ബിഹാറിലെ ഭോജ്പൂരില്‍ നിന്നും രാജസ്ഥാനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ വെളളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 9 പേര്‍ അപകടസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടതായി പ്രതാപ്ഗഢ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അഭിഷേക് സിങ് പറഞ്ഞു.

പുലര്‍ച്ചെ 5.30ഓടെ കനത്ത മഴയ്ക്കിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍പിയോ കാര്‍ ഗ്യാസ് കട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് തുറന്നാണ് യാത്രാക്കാരെ പുറത്തെടുത്ത്. മരണപ്പെട്ടവരില്‍ നാല് പുരുഷന്മാര്‍, മൂന്ന് സ്ത്രീകള്‍, രണ്ട് കുട്ടികള്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടുന്നു.

