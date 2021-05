ബിലാസ്പുര്‍: ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബിലാസ്പുര്‍ ജില്ലയില്‍ മദ്യത്തിന് പകരം ആല്‍ക്കഹോള്‍ അടങ്ങിയ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ച് ഒമ്പത് പേര്‍ മരിച്ചു. മരുന്ന് കഴിച്ച ആറ് പേര്‍ ബിലാസ്പൂരിലെ ഛത്തീസ്ഗഢ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. കോര്‍മി ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നാണ് മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ബിലാസ്പൂര്‍ എസ്പി പ്രശാന്ത് അഗ്രവ പറഞ്ഞു.

മദ്യത്തിന് പകരമായി 91 ശതമാനം ആല്‍ക്കഹോള്‍ അടങ്ങിയ ഹോമിയോപ്പതി സിറപ്പ് കഴിച്ചതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലെന്ന് പ്രശാന്ത് അഗ്രവ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ മരണകാരണം കൃത്യമായി അറിയാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. സംഭവത്തില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒന്‍പത് പേരില്‍ നാലുപേര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വീടുകളില്‍ വെച്ചാണ് മരിച്ചത്. കമലേഷ് ധൂരി (32), അക്ഷര ധൂരി (21), രാജേഷ് ധൂരി (21), സാമ്രു ധൂരി (25) എന്നിവര്‍ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ മരണമടയുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് മൂലമാണ് മരിച്ചതെന്ന് സംശയിച്ച കുടുംബങ്ങള്‍ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അധികൃതരെ അറിയിക്കാതെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ സംസ്‌കരിച്ചു.

പിന്നാലെ ഇതേ മരുന്ന് കഴിച്ച ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റൊരാള്‍ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ചു. മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും മരുന്ന് കഴിച്ച മറ്റുള്ളവരെ ആശുപത്രിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് പേര്‍ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ ആശുപത്രികളില്‍വെച്ചാണ് മരണമടഞ്ഞത്. ബിലാസ്പൂരിലെ ഛത്തീസ്ഗഢ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍വെച്ച് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് മറ്റൊരാള്‍ മരിച്ചത്.

Content Highlights: 9 dead after consuming homeopathy medicine as substitute for liquor in Chhattisgarh