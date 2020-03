ന്യൂഡൽഹി: വ്യാഴാഴ്ച് കൊറോണ ബാധിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ മരിച്ചത് ആറ് പേര്‍. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം കോവിഡ് മരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് രാജ്യത്താദ്യമായാണ്.ഇതോടെ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 17 ആയി. വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം 88 പുതിയ കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരായവരുടെ എണ്ണം 703 ആയി. ഇതില്‍ 42പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി. രോഗബാധിതരായവരില്‍ 47 പേര്‍ വിദേശികളാണ്.

കേരളത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച 19 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 126 ആയി. സംസ്ഥാനത്ത് 1.2 ലക്ഷം ആളുകള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കൊറോണ ബാധിതര്‍ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ്. 124 കേസുമായി മഹാരാഷ്ട്ര തൊട്ടു പിറകെയുണ്ട്. കര്‍ണാടകയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച 55 പുതിയ കേസുകള്‍ കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. തെലങ്കാനയില്‍ മൂന്ന് കേസുകള്‍ കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 44 ആയി.

ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 11 ആയി. മരുന്ന് ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് വീടുകളിലേക്ക് മരുന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം തെലങ്കാന നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങി.

content highlights: 88 new cases 6 deaths in single day , number of Covid 19 cases accelerates in India