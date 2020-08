ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മരിച്ചത് 58,390 പേര്‍. ഇവരില്‍ 87 ശതമാനവും 45 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവരാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ - കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇതുവരെ മരിച്ചവരില്‍ 60 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ 51 ശതമാനം വരും. 26 വയസില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ളവരില്‍ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് മരണനിരക്ക്.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രേഖപ്പെടുത്തിയ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം വിവിധ പ്രായപരിധിക്കിടയിലെ മരണ നിരക്ക് ഇപ്രകാരമാണ്:

17 വയസിന് താഴെയുള്ളവര്‍ - ഒരു ശതമാനം മാത്രം.

18 - 25 - ഒരു ശതമാനം മാത്രം

26 - 44 - 11 ശതമാനം

45 - 60 - 36 ശതമാനം

60 വയസിന് മുകളില്‍ - 51 ശതമാനം

സ്ത്രീകളെക്കാള്‍ ഇരട്ടിയാണ് പുരുഷന്മാരിലെ മരണ നിരക്കെന്നും കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരില്‍ 69 ശതമാനവും പുരുഷന്മാരാണ്. 31 ശതമാനം മാത്രമാണ് സ്ത്രീകള്‍.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 60,975 പേര്‍ക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 31,67,323 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 66,550 പേര്‍ രാജ്യത്ത് തിങ്കളാഴ്ച രോഗമുക്തി നേടി. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 24,05,585 ആയി. 75.91 ശതമാനമാണ് നിലവിലെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്.

