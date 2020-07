ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭാവിയില്‍ ജോലിസ്ഥലത്തിന്റെ പ്രധാന്യം കുറയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ 82 ശതമാനം ആളുകളുമെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സര്‍വേ. 34,000 പേര്‍ക്കിടയിലാണ് സര്‍വേ നടത്തിയത്.

ഇന്‍സൈറ്റ്‌സ് ഡെയ്‌ലിസൈറ്റ്‌സ് പോളിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സര്‍വേയിലാണ് കോവിഡാനന്തരം ജോലിസ്ഥലത്തിന് പഴയ പ്രാധാന്യമുണ്ടാകില്ലെന്ന് സർവെയിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വിശ്വസിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഐടി കമ്പനികളുടെ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം ഡിസംബര്‍ 31 വരെ നീട്ടാമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍വേ നടത്തിയത്.

ഫുജിറ്റ്‌സു, ഇന്‍ഫോസിസ് തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സ്ഥിര വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം സൗകര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്തെ നിരവധി കമ്പനികള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

സമീപകാലത്ത് ലെനോവ നടത്തിയ ആഗോള ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുളള ഭൂരിഭാഗം പേരും വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം തുടരുമെന്ന് പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

പങ്കെടുത്ത 63 ശതമാനം പേരും തങ്ങളുടെ ഓഫീസിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ മികച്ച പ്രകടനം വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോള്‍ പുറത്തെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നതായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 55 ശതമാനം പേര്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മാറിയാലും വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം തുടരുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായും ലെനോവ ഗവേഷണത്തിവല്‍ പറയുന്നു.

