ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇതുവരെ 808 പേര്‍ കോവിഡ് 19 മുക്തരായി. ഇതില്‍ 755 പേര്‍ക്കും ഏപ്രില്‍ 18 മുതല്‍ 23 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് രോഗം ഭേദമായതെന്നു സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതിനിടെ ഡല്‍ഹിയിലെ ആകെ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 2,376 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

കോവിഡ് -19 ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 50 ആയെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. 50 മരണങ്ങളില്‍ 27 പേര്‍ 60 വയസും അതില്‍ കൂടുതലുമുള്ളവരാണ്. മൊത്തം മരണ കേസുകളില്‍ 52 ശതമാനമാണിത്‌. ഇവരില്‍ 13 പേര്‍ 50നും 59നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരും 10 പേര്‍ 50 താഴെ പ്രായമുള്ളവരുമാണ്. സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇതുവരെ 1,518 ആണ്.

ഡല്‍ഹി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പുതിയ ബുള്ളറ്റിന്‍ പ്രകാരം 808 രോഗികള്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം 84 രോഗികള്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചു. ബുധനാഴ്ച 113 രോഗികള്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും യഥാക്രമം 180ഉം 141ഉം രോഗികളാണ് സുഖം പ്രാപിച്ചത്.

