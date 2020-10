മുംബൈ: നഗരത്തിന്റെ ഹരിത ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരേ കോളനിയിൽ പണിയാനുദ്ദേശിച്ച മെട്രോ കാർ ഷെഡ് കാഞ്ജൂർമാർഗിലേക്ക് മാറ്റാൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ആരേ കോളനിയിലെ 800 ഏക്കർ സ്ഥലം വനമേഖലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയാണ് ഞായറാഴ്ച വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആരേ കോളനിയിൽ കാർ ഷെഡ് തുടങ്ങുന്നതിനെതിരേ സമരംചെയ്തവരുടെ പേരിലെടുത്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ആരേ കോളനിയിൽ മെട്രോ കാർ ഷെഡിനുവേണ്ടി നിർമിച്ച കെട്ടിടം മറ്റേതെങ്കിലും പൊതു ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. മുംബൈ മെട്രോയുടെ പുതിയ പാതകളിലോടുന്ന തീവണ്ടികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുവേണ്ട കാർ ഷെഡ് ആരേ കോളനിയിലെ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ നിർമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ബി.ജെ.പി. സർക്കാരാണ് തീരുമാനിച്ചത്.

നഗരത്തിനുള്ളിലെ അപൂർവ വനമേഖലയിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനു വഴിവെച്ചു. പദ്ധതിക്കെതിരേ സമരം ചെയ്ത 38 പേർക്കെതിരേ കേസെടുത്തിരുന്നു. മരം മുറിക്കുന്നതിനെതിരേ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ കോടതിയിൽ പോയെങ്കിലും കാർ ഷെഡ് പണിയുന്നത് വനമേഖലയിലല്ല, റവന്യൂ ഭൂമിയിലാണെന്ന നിലപാടാണ് അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്.

ആരേ കോളനിയിലെ 600 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് വനമേഖലയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെന്നും അത് 800 ഏക്കർ ആയി ഉയർത്തുകയാണെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. നഗരമധ്യത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും വലിയ വനമേഖല വേറെയെവിടെയും ഇല്ലെന്നും അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാകും ഇതു ചെയ്യുക. കാഞ്ജൂർമാർഗിലെ സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണ് കാർ ഷെഡു പണിയുക. അതിന്റെ പേരിൽ അധികച്ചെലവൊന്നും വരില്ല. ആരേ കോളനിയിൽ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് 100 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പണം പാഴാകാതിരിക്കാൻ കെട്ടിടം പൊതു ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.

ഗോരേഗാവിലെ 1287 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് 1949-ലാണ് ആരേ കോളനി സ്ഥാപിച്ചത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കൈയിലാണ് ഇതിലെ 430 ഹെക്ടർ സ്ഥലം.

1000 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ 27 ആദിവാസി കോളനികളും 30 കാലിവളർത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ കാർ ഷെഡ് നിർമിക്കാൻ 2012-ൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 2015-ലാണ് പ്രതിഷേധപരിപാടികൾ ശക്തമായത്.

കാർ ഷെഡ് ഇവിടെനിന്നു മാറ്റുന്നത് അധികച്ചെലവിനും മെട്രോപാതയുടെ നിർമാണം നീണ്ടുപോകാനും കാരണമാകുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വാദം. അന്ന് സംസ്ഥാനസർക്കാരിൽ പങ്കാളിയായിരുന്ന ശിവസേനയുടെ യുവനേതാവ് ആദിത്യ താക്കറെ സമരക്കാർക്ക് പരസ്യപിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു.

