ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകളെ തുടര്‍ന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ലഗേജുകള്‍ സൗജന്യമായി ചുമന്ന് എണ്‍പത് വയസുകാരന്‍. ലഖ്‌നൗ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയായ മുജീബുള്ള റഹ്‌മാന്‍ ആണ് യാത്രക്കാരുടെ ബാഗുകള്‍ സൗജന്യമായി ചുമക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് അനുവദിച്ച ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ് തിരികെ നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. അത്തരത്തില്‍ ശ്രമിക് ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ ചാര്‍ബാഗ് റെയില്‍വേ സ്റ്റഷനിലെത്തുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ബാഗുകള്‍ സൗജന്യമായി ചുമന്ന് സഹായിക്കുകയായിരുന്നു റഹ്‌മാന്‍.

ദിവസവും 8 മുതല്‍ 10 മണിക്കൂറുകള്‍ വരെയാണ് റഹ്‌മാന്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് എ എന്‍ ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. മാസ്‌കും യൂണിഫോമും ധരിച്ച് പ്ലാറ്റ് ഫോമില്‍ ട്രെയിന്‍ വരുന്നതും കാത്ത് നില്‍ക്കുകയാണ് റഹ്‌മാന്‍.

റഹ്‌മാന്റെ പ്രവര്‍ത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിരവധി പേര്‍ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്.

