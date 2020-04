ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ 80 ശതമാനം ഗോതമ്പ് പാടങ്ങളിലും വിളവെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയായെന്നും മൊത്തവ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമാണെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പുണ്യ സലില ശ്രീവാസ്തവ. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ട് കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജലസേചന - ജല സംരക്ഷണ മേഖലകളില്‍ തൊഴില്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ എണ്‍പത് ശതമാനത്തോളവും ഗോതമ്പ് വിളവെടുക്കുമ്പോള്‍ 2000 അല്ലെങ്കില്‍ 80 ശതമാനം പ്രധാനപ്പെട്ട മൊത്തവ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമാണ്. രാജ്യത്ത് നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ 60 ശതമാനം ഭക്ഷ്യസംരക്ഷണ യൂണിറ്റുകളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകളില്‍ 2825 യൂണിറ്റുകളും 350 ഓളം കയറ്റുമതി യൂണിറ്റുകളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, റോഡുപണികള്‍ എന്നിവ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള പ്രാദേശിക, കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.

കിസാന്‍ രഥ് മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും രാജ്യത്തെ കര്‍ഷര്‍ക്കും വ്യാപാരികള്‍ക്കും സഹായകമായി. 80,000 കര്‍ഷകരും 70000 വ്യാപാരികളും ഇതിനോടകം തന്നെ ആപ്പില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: 80 wheat crop harvested in india and its all functional