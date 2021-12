മുംബൈ: കുരങ്ങിൻ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നതിന്റെ പ്രതികാരമായി കുരങ്ങന്മാർ എറിഞ്ഞു കൊന്നത് 80 ഓളം പട്ടിക്കുട്ടികളെയെന്ന് ഗ്രാമവാസികള്‍. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബീഡ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ജില്ലയിലെ ലവൂൽ ഗ്രാമത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ 80 ഓളം പട്ടിക്കുട്ടികളെ കുരങ്ങന്മാർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞു കൊന്നുവെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്.

ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണമായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്ന കാര്യം, മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കൂട്ടം തെരുവു പട്ടികൾ കുരങ്ങിൻ കുട്ടിയെ കൊന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് ഗ്രാമത്തിൽ കാണുന്ന പട്ടികുട്ടികളെയൊക്കെ കുരങ്ങന്മാർ എടുത്ത് കൊണ്ടു പോയി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നത് എന്നാണ്. പട്ടിക്കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ കുരങ്ങന്മാർ കൂട്ടമായെത്തുകയും എടുത്തു കൊണ്ട് മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ചെന്ന് താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. രക്ഷിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന മനുഷ്യരേയും കുരങ്ങന്മാർ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

5,000 കുടുംബങ്ങളാണ് ലവൂൽ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് കുരങ്ങന്മാരുടെ ക്രൂര പ്രവൃത്തി കാരണം ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം ആരംഭിച്ച കുരങ്ങന്മാരെ വനംവകുപ്പിന്റേയും പോലീസിന്റേയും സഹായത്തോടെ കൂട്ടിലാക്കാനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചിതായി ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

