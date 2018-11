ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സായുധ സൈനിക വിഭാഗമായ എന്‍.എസ്.ജിയുടെ 80 കമാന്‍ഡോകള്‍ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി ജമ്മു കശ്മീരിലാണ്. എന്നാല്‍ എന്താണ് തങ്ങളുടെ ദൗത്യമെന്നോ ഉത്തരവാദിത്വമെന്നോ ഇവര്‍ക്ക് അറിയില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാതിലില്‍ മുട്ടുകയാണ് എന്‍.എസ്ജി അധികൃതര്‍.

മാസങ്ങളായി ഇവര്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ടില്ല. പോലീസിനും ചില സൈനിക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും പരിശീലനം നല്‍കലാണ് ഇവരില്‍ ചിലരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി. കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരകളിലെ ജനനിബിഡമായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ തുടരെ തുടരെയുണ്ടാകുന്ന തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങളില്‍ നിരവധി സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിന്റെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഈ കമാന്‍ഡോ സംഘത്തെ താഴ്‌വരയിലെത്തിച്ചത്.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ഈ നീക്കത്തില്‍ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഈ സ്ഥിതി തുടര്‍ന്നപ്പോള്‍ എന്‍.എസ്.ജി ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ സുദീപ് ലഖ്താകിയ കശ്മീരില്‍ എത്തുകയും ഗവര്‍ണർ സത്യപാല്‍ മാലിക്കുമായും പോലീസ് തലവന്‍ ദില്‍ബാഗ് സിങുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സൈനിക നീക്കങ്ങളില്‍ ഏത് സേനയെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭ്യര്‍ത്ഥനയെ തുടര്‍ന്ന് തന്നെയാണ് തങ്ങള്‍ കമാന്‍ഡോകളെ താഴ്‌വരയിലേക്ക് അയച്ചതെന്നും എന്‍.എസ്.ജി തലവന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ആറോളം സൈനിക വിഭാഗങ്ങളാണ് കശ്മീരിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ സുരക്ഷാ ചുമതലകള്‍ വഹിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ക്കെല്ലാം ചുമതലകള്‍ വീതിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലനം നേടിയവരും രാജ്യത്തെ പ്രധനപ്പെട്ട സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ എന്‍.എസ്.ജി കമാന്‍ഡോകള്‍ക്ക് മാത്രം ഒരു ചുമതലകളും നല്‍കിയിട്ടില്ല. ആറ് മാസമായി ഹുംഹമാ ക്യാപസില്‍ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവര്‍.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവു കൂടുതല്‍ തീവ്രവാദി ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണ് താഴ്‌വരയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്.

