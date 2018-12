അഹമ്മദാബാദ്: ബസ് 200 അടി താഴ്ച്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ 8 കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 10 പേര്‍ മരിച്ചു. ഗുജറാത്ത് ഡാങ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ശനിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 80 പേരുമായി സഞ്ചരിച്ച ബസ് മഹല്‍ബാര്‍ഡിപ്പാട റോഡിലെ മലയിടുക്കില്‍ വെച്ച് താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

അംറോലി ജില്ലക്കാരായ 10 നും 16 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായിരുന്നു ബസ് യാത്രക്കാരില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും. സൂറത്തിലുള്ള ഒരു ട്യൂഷന്‍ ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണിവര്‍.

ട്യൂഷന്‍ ക്ലാസില്‍ നിന്നും ഡാങ്ങിലെ ശബരിഡാമിലേക്ക് നടത്തിയ വിനോദയാത്രയില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങും വഴിയാണ് അപകടം.

ബസിന്റ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗനം. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് 24 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 17 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ സൂറത്തിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

