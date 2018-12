റാഞ്ചി: ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ലതേഹാര്‍ ജില്ലയില്‍ കാലിക്കച്ചവടക്കാരായ രണ്ടുപേരെ ആള്‍ക്കൂട്ടം മര്‍ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ എട്ടുപേര്‍ക്ക് ജീവപര്യന്തം. ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പിഴയും പ്രതികള്‍ അടയ്ക്കണമെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. കേസില്‍ ആകെ എട്ടുപ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

2016 മാര്‍ച്ചില്‍ ഖപ്രേല്‍വാര്‍ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. ഇംതിയാസ് ഖാന്‍, മസ്‌റും അന്‍സാരി എന്നിവരെയാണ് ഗോസംരക്ഷകരെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ആള്‍ക്കൂട്ടം മര്‍ദിച്ച് ശേഷം മരത്തില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കിയത്.

അതേസമയം കുറ്റക്കാര്‍ക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ പോരെന്ന് ഇംതിയാസിന്റെയും മസ്‌റുമിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ വിധിക്കു ശേഷം പ്രതികരിച്ചു. പ്രതികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷ നല്‍കണമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്നും ഇംതിയാസിന്റെ ഭാര്യ സൈര ബീബി പ്രതികരിച്ചു.

