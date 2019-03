ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലെ യമുന എക്‌സ്പ്രസ് വേയിലുണ്ടായ ബസപകടത്തില്‍ എട്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മുപ്പതോളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

Visuals: 8 dead and 30 injured after a bus rammed into a truck on Yamuna Expressway in Greater Noida. pic.twitter.com/sTxNeNhowI