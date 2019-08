ഡെറാഡൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ സ്‌കൂള്‍ വാന്‍ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് എട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മരിച്ചു. ടെഹ്‌റി ഗര്‍വാളിലെ കംഗ്‌സലിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. രാവിലെ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയാണ് വാഹനം അഗാധമായ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്.

വാനില്‍ 18 കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ദുരന്ത പ്രതികരണസേനയുടെ ഒരു സംഘം അപകടസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി.

അപകടത്തില്‍ എട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മരിച്ചതായി ഗര്‍വാള്‍ പോലീസ് ഐജി അജയ് റൗത്തേല സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.

Content Highlights: 8 children killed as school van falls into gorge in Uttarakhand