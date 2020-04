ന്യൂഡല്‍ഹി: അനധികൃതമായി മലേഷ്യയിലേയ്ക്ക് കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച എട്ട് യാത്രക്കാരെ ഡല്‍ഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍വെച്ച് പിടികൂടി. മലേഷ്യൻ പൗരന്മാരായ ഇവര്‍ നിസാമുദ്ദീനില്‍ നടന്ന തബ്ലീഗ് ജമാ അത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരേയും കൊണ്ട് മലേഷ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനത്തില്‍ കയറാനാണ് ഇവര്‍ ശ്രമിച്ചത്. വിമാന സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവെച്ചതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് മലേഷ്യൻ പൗരന്മാർക്കായി ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ക്വാലാലംപൂരിലേയ്ക്ക് മലിന്‍ഡോ എയല്‍ലൈന്‍സിന്റെ പ്രത്യേക വിമാനം ഏര്‍പ്പടാക്കിയത്. ഈ വിമാനത്തിൽ കയറാനാണ് ഇവർ എത്തിയത്.

എട്ട് പേരും ഡല്‍ഹിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഒളിച്ച് താമസിക്കുകയും വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഒത്തുചേരുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിസാമുദ്ദീനില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ ഇവര്‍ പങ്കെടുത്തിരിക്കാമെന്നും കരുതുന്നു.

ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഡല്‍ഹി പോലീസിനും മറ്റ് നടപടികള്‍ക്കായി ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും കൈമാറിയേക്കും.

